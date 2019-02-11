Instagram меняет правила размещения постов

Популярный сервис для обмена фотографиями Instagram будет "банить" некоторые графические изображения, которые могут намекать на самоубийства. Соответствующий вопрос подняли в Великобритании после самоубийства подростка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщается, отец девочки-подростка сказал, что платформа способствовала решению его ребенка покончить с собой.

Шеф Instagram Адам Мосери заявил, что платформа вносит ряд изменений в свои правила размещения контента.

"В вопросах самоубийства... мы должны больше делать для того, чтобы защитить наиболее уязвимых в нашем сообществе", - отметил он.

Призыв к изменениям был поддержан британским правительством после того, как семья 14-летней Молли Расселл нашла материал, связанный с депрессией и самоубийством, в ее аккаунте в Instagram после ее смерти в 2017 году.