Instagram меняет правила размещения постов
Популярный сервис для обмена фотографиями Instagram будет "банить" некоторые графические изображения, которые могут намекать на самоубийства. Соответствующий вопрос подняли в Великобритании после самоубийства подростка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщается, отец девочки-подростка сказал, что платформа способствовала решению его ребенка покончить с собой.
Шеф Instagram Адам Мосери заявил, что платформа вносит ряд изменений в свои правила размещения контента.
"В вопросах самоубийства... мы должны больше делать для того, чтобы защитить наиболее уязвимых в нашем сообществе", - отметил он.
Призыв к изменениям был поддержан британским правительством после того, как семья 14-летней Молли Расселл нашла материал, связанный с депрессией и самоубийством, в ее аккаунте в Instagram после ее смерти в 2017 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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