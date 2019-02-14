Рассекречена дата презентации Apple, где покажут iOS 13 с ночной темой
Журналисты нашли информацию о проведении компанией из Купертино конференции для разработчиков.
Мероприятие Apple WWDC - 2019, скорее всего, пройдёт с 3 по 7 июня в конференц-центре им. Макэнери в Сан-Хосе, Калифорния. Основная презентация состоится 3-го числа. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Эта конференция для разработчиков на операционных системах Apple. Традиционно на ней будут представлены новые версии программного обеспечения: iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13.
Информация о дате проведения мероприятия не подтверждена. Позже данные о WWDC-2019 были удалены. Возможно, Apple таким образом скрывает информацию, чтобы рассекретить её в нужное время.
Ожидается, что в iOS 13 появится тёмная тема. Она снизит нагрузку на глаза и энергопотребление на iPhone с OLED-экраном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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