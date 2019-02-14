В продаже в России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере, - FiiO FA7. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщил производитель.

Для создания аксессуаров использовалась особая технология трёхмерной печати - DLP, позволившая добиться идеального совпадения и согласованности обоих наушников. Корпус выполнен из эпоксидной смолы медицинского класса.

Аксессуары доступны в двух цветах: чёрном и красно-синем. В комплекте идут кабель, 12 пар амбушюров разных размеров и два кейса для переноски - жёсткий и мягкий.