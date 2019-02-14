В России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере
14 февраля 2019 06:29 174
В продаже в России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере, - FiiO FA7. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщил производитель.
Для создания аксессуаров использовалась особая технология трёхмерной печати - DLP, позволившая добиться идеального совпадения и согласованности обоих наушников. Корпус выполнен из эпоксидной смолы медицинского класса.
Аксессуары доступны в двух цветах: чёрном и красно-синем. В комплекте идут кабель, 12 пар амбушюров разных размеров и два кейса для переноски - жёсткий и мягкий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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