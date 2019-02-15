Instagram сказал, почему пользователи внезапно потеряли подписчиков
15 февраля 2019 02:01 83
Разработчики компании нашли баг в системе, из-за которого количество фолловеров у нескольких аккаунтов неожиданно уменьшилось.
Instagram подтвердил наличие ошибки, из-за которой у пользователей снижается количество подписчиков. Компания опубликовала заявление в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
- Нам известно о проблеме, которая вызывает изменение количества подписчиков аккаунта у некоторых людей. Мы работаем и постараемся решить эту проблему как можно быстрее, - написала компания.
13 февраля пользователи заметили это изменение. Они предположили, что таким образом соцсеть очищает страницы ботов и неактивных подписчиков. Компания опровергла эту информацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14 февраля 20:21 347
Windows 10 запустили на неожиданном устройстве
14 февраля 18:32 299
Instagram Direct скоро может появится в браузерах
14 февраля 15:04 1 201
WhatsApp начинает слежку за пользователями
14 февраля 06:29 587
В России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере
14 февраля 05:01 649
Рассекречена дата презентации Apple, где покажут iOS 13 с ночной темой
14 февраля 23:55
США выступают за ужесточение санкций против Ирана
14 февраля 23:44
Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи
14 февраля 23:21
Названы чересчур романтизированные туристами города мира
14 февраля 23:06
Геологи обнаружили гигантские горы в глубинных недрах Земли
14 февраля 23:00
На пробных экзаменах в Азербайджане выявлены нарушения
14 февраля 22:42
США о значимости Азербайджана для Европы
14 февраля 22:33
В России изымают из обращения препарат от кашля "Эреспал"
14 февраля 22:30
В США снова стреляли в школе: появились детали
-
14 Фев. 13:00 11 501
-
14 Фев. 09:43 11 244
-
14 Фев. 10:42 6 914
-
14 Фев. 14:38 5 322
-
14 Фев. 20:28 4 896