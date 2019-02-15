Instagram сказал, почему пользователи внезапно потеряли подписчиков

Разработчики компании нашли баг в системе, из-за которого количество фолловеров у нескольких аккаунтов неожиданно уменьшилось.

Instagram подтвердил наличие ошибки, из-за которой у пользователей снижается количество подписчиков. Компания опубликовала заявление в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

- Нам известно о проблеме, которая вызывает изменение количества подписчиков аккаунта у некоторых людей. Мы работаем и постараемся решить эту проблему как можно быстрее, - написала компания.

13 февраля пользователи заметили это изменение. Они предположили, что таким образом соцсеть очищает страницы ботов и неактивных подписчиков. Компания опровергла эту информацию.