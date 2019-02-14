WhatsApp начинает слежку за пользователями

Разработчики WhatsApp внедряет новый алгоритм отображения статусов - коротких пользовательских видео, которые отображаются в одноименном разделе. В скором будущем статусы будут сортироваться не в хронологическом порядке, а по релевантности, то есть "полезности" для пользователя, сообщает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Чтобы определить, какие статусы будут более или менее интересны конкретному человеку, приложение начнет отслеживать, с кем он активнее общается и чьи видео чаще смотрит. Таким образом будет собираться массив данных, на основе которого будет определяться порядок отображения статусов. Сейчас они выводятся по мере появления, то есть хронологически.

В WhatsApp утверждают, что информация о пользовательской активности будет храниться не на серверах компании, а на устройстве. Это важно - с учетом того, что личные данные пользователей Facebook (которому принадлежит WhatsApp) периодически попадают в чужие руки.

Статусами WhatsApp ежедневно пользуются 450 миллионов человек, поэтому массив данных об их активности может получиться весьма внушительным.