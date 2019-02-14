Instagram Direct скоро может появится в браузерах
14 февраля 2019 18:32 188
Пользователи популярной соцсети смогут общаться друг с другом в веб-версии сервиса.
Кажется, в веб-версии Instagram появится доступ к личным сообщениям. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, рассказала исследователь Джейн Манчини Вонг.
Сейчас эта возможность находится в тестовой версии. Дата её выхода неизвестна. Личные сообщения станут доступны в веб-версиях на компьютерах и смартфонах.
Личные сообщения в Instagram появились в 2017 году. Возможность получила название Direct.
В декабре 2018 года в Instagram Direct появились голосовые сообщения. Они работают так же, как и в других соцсетях: рядом со строкой сообщения появилась иконка микрофона. Максимальная длина аудио - 1 минута.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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