Google представит бюджетный смартфон

Google представила свои первые смартфоны Pixel и смарт-колонки Home в 2016 г. и с каждым годом все более серьезно относится к оборудованию. Технологический гигант планирует представить несколько интересных продуктов в этом сегменте в ближайшие месяцы. Согласно последним данным Nikkei Asian Review, Google собирается представить как минимум три аппаратных устройства, которые мы увидим до конца 2019 г. Первым из них является бюджетный смартфон от бренда Pixel, сообщает Day.Az со ссылкой на iapplenews.ru.

Согласно данным, это будет первое устройство в серии, которое не ориентировано на премиум-сегмент. Модель, вероятно, будет называться Pixel 3 Lite и будет позиционироваться в качестве конкурента iPhone Xr. Стоимость должна составлять примерно $750. Официальная информация о характеристиках телефона на данном этапе отсутствует. Тем не менее, стало известно, что Google также намерена показать нам свои первые смарт-часы с брендом Pixel.

Одним из основных акцентов для компании станет премьера Pixel Watch. В то же время Google усиленно работает над новой камерой безопасности из серии Nest, а также над смарт-динамиком Home. В начале мая состоится традиционная конференция для разработчиков Google I/O, где мы, вероятно, сможем узнать больше о стратегии компании. Все эти продукты должны укрепить позиции производителя в области оборудования.