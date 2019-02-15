Илон Маск выполнил данное подписчику обещание

В электромобилях Tesla появились две новые функции в программном обеспечении - "режим собаки" и "режим часового", говорится на официальной странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обещание внедрить в машины режим для домашних животных основатель Tesla Илон Маск дал в ответ на просьбу одного из своих подписчиков в Twitter в октябре 2018 года.

"Режим собаки" позволяет оставлять домашних питомцев в запертой машине, система регулирует температуру в салоне автомобиля, чтобы животное чувствовало себя комфортно. При активации режима на экране появится надпись: "Мой хозяин скоро вернется".

Новый "режим часового" представляет собой усовершенствованную противоугонную систему. Бортовой компьютер будет фиксировать любого, кто слишком близко подойдет к припаркованному автомобилю, и тут же оповестит об этом владельца машины.

Ранее сообщалось, что "Роснано" может стать миноритарным акционером Tesla. На текущий момент крупнейшим акционером компании является Илон Маск.