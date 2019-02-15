Как "убить" iPhone за 5 секунд - ВИДЕО

В iOS снова нашли баг, при помощи которого можно очень легко дистанционно выключить iPhone. О своем открытии блогер с ником ИскИн написал в Twitter, а спустя некоторое время техноблогер и создатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов, которого ИскИн отметил в своей публикации, наглядно продемонстрировал баг в видео "Как убить iPhone за 5 секунд".

Все, что для этого требуется, в любом приложении, где вводится текст, в режиме голосового набора пять раз произнести слово "Дефис" или "Hyphen", после чего iPhone немедленно выключается и на черном экране появляется значок загрузки. Действует этот прием, правда, в течение всего лишь нескольких секунд, а потом iPhone cнова оживает. Но тем не менее это выглядит впечатляюще, передает Day.Az со ссылкой на Wylsacom.

Подписчки Wylsaсom и ИскИн отметили в комментариях, что баг обнаружен на iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 и даже iPhone 6s. Баг проявляется и в iOS 12.2 beta 2, стабильный релиз которой запланирован на конец марта, и неизвестно, успеют ли в Apple исправить его в iOS 12.2.

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