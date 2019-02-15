Twitter может добавить уточняющую функцию

Глава Twitter Джек Дорси рассказал на праздничном мероприятии в Сан-Франциско, что компания раздумывает над добавлением функции, которая позволит пользователям добавить пояснения или аннотации к старым твитам, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Основная идея, по мнению основателя социальной сети, заключается в том, что даже если сообщение уже распространилось по Сети, уточнение автора будет добавлено везде, где появится оригинальный твит. Поэтому если пользователь посчитает пост неоднозначным или несодержательным, он сможет пояснить то, что имел в виду.

"Вы просто покажете пояснение, вы сможете ретвитнуть разъяснение, поэтому оно всегда несет с собой этот контекст. Это один из подходов. Я не говорю, что мы собираемся запустить это, но это те вопросы, которые мы собираемся задать", - пояснил Дорси.

Генеральный директор Twitter также упомянул ситуации, когда старые твиты могут повлиять на карьеру людей, и новая функция говорит об идее интернет-постоянства.