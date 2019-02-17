Названы самые безопасные автомобили
Эксперты Euro NCAP составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года. Данные краш-тестов опубликованы на портале CarBuyer, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Лучшим в категории "небольшой семейный автомобиль" стал Mercedes-Benz A-Class, который может обеспечить 96-процентную безопасность взрослых пассажиров при любой аварии, а также имеет ассистент торможения, ассистент удержания в полосе и систему отслеживания усталости водителя. Второе и третье места заняли обновленный Ford Focus и Nissan Leaf.
Первое место в категории "большой семейный автомобиль" заняла модель Audi A6, продемонстрировавшая лучшую среди всех протестированных машин безопасность взрослых пассажиров и детей. Кроме того, автомобиль оснащен новыми технологиями помощи водителю, в том числе системой слежения за слепыми зонами. Следом за Audi A6 расположились Mazda 6 и Volvo V60.
Наиболее надежным среди кроссоверов эксперты признали BMW X5, обеспечивающий 89% и 86% безопасности для взрослых и детей соответственно. Вторую и третью строчку в этой категории заняли Volkswagen Touareg и Jaguar I-Pace.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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