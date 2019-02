Facebook следит за теми, кто жалуется на соцсеть

Не обремененные более договором о неразглашении корпоративной тайны бывшие сотрудники отдела безопасности Facebook на правах анонимности поделились с CNBC, что им приходилось виртуально следить за теми персоналиями, которые позволяли себе резкую критику в адрес соцсети. Некоторые рабочие считают данную практику "неэтичной", называя корпорацию "очень "Большим братом" - по аналогии с антиутопией Джорджа Оруэлла "1984"; другие полагают, что мера оправдана, передает Day.Az со ссылкой на zaks.ru.

Как сообщили в CNBC, Facebook вносит "опасных" пользователей в перечень под название BOLO (Be On The Lookout). Слежка осуществляется службой безопасности посредством подключения к гаджету юзера, позволяя вычислять каждый его шаг и местоположение. Пользователи-"агрессоры" вносятся в специальный список, который еженедельно обновляется.

"Наша служба безопасности существует для того, чтобы сотрудники Facebook были в безопасности. Они используют стандартные отраслевые меры для оценки и устранения угроз, которые касаются сотрудников. При необходимости вся информация направляется в правоохранительные органы", - пояснил пресс-атташе Facebook.

В список службы безопасности могут также попасть и экс-сотрудники компании - в том случае, если после увольнения позволят себе резкие высказывания в адрес соцсети.