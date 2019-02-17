Смартфоны Xiaomi получили темную тему

Xiaomi пообещала добавить стильную темную тему в прошивку MIUI 10. Сейчас проходит этап бета-тестирования этой оболочки и вскоре она будет доступна в следующем официальном обновлении для смартфонов Xiaomi.

Но тем, кто желает использовать темную тему на своем Xiaomi уже сейчас, существует способ сделать это без использования сложных манипуляций. Разработчик RobsonJunhor уже опубликовал тёмную тему в магазине приложений Xiaomi и воспользоваться ею можно прямо сейчас.

Она устанавливается как обычная тема оформления из внутреннего магазина приложений и после активации меняет цвет всех системных приложений. Однако есть предостережение: тема может не заработать на некоторых моделях Xiaomi: Mi 4, Mi 5 и Redmi Note 3.