Бактериологическая бомба. Чем нас может заразить смартфон

Для многих чистка смартфона ограничивается удалением разводов с экрана. А что там сзади, в отверстиях и тем более между чехлом и корпусом, никого не волнует. И напрасно. Ведь смартфону нужен гигиенический уход, как и любому другому предмету, который сопровождает вас в постели, во время еды, в ванной и, простите, даже в туалете. В противном случае на любимом айфоне зародится жизнь, которая, в конце концов, может покуситься на ваше здоровье. Day.Az со ссылкой на Life.ru заинтересовался гигиеной смартфонов и выяснил, какие микробы живут на наших гаджетах, опасны ли они и каким правилам нужно следовать, чтобы не стать грязнулей.

Гигиена, микробы, болезни... Кому-то покажется, что мы перегибаем палку. Отчасти этот кто-то, конечно, прав - грязный смартфон ещё никого не убивал. Во всяком случае официально. С другой стороны, учёные неоднократно доказывали, что подобная халатность несёт хоть и потенциальную, но всё же угрозу.

Учёные давно доказали, что ваш смартфон грязнее унитаза

Например, ещё в 2009 году в научном журнале Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials было опубликовано исследование, доказывающее, что мобильные телефоны могут способствовать распространению инфекций в больницах. Исследователи изучили 200 телефонов врачей и почти на всех (94,5%) нашли следы бактериального загрязнения. Что особенно неприятно, половина обнаруженных штаммов золотистого стафилококка была невосприимчива к антибиотику метициллину. То есть болезни, вызванные этим организмом, сложно лечатся.

Уже в 2012 году микробиолог Чарльз Герба из Университета Аризоны заявил, что среднестатистический смартфон примерно в десять раз грязнее среднестатистического клозета. Страшно. Особенно если учесть, что, в отличие от унитаза, к смартфону мы прислоняемся лицом. Причина загрязнённости смартфонов, по мнению Герба, в том, что руки после туалета мы моем, а про обработку смартфонов благополучно забываем. Таким образом, бактерии из уборных отправляются путешествовать по нашим квартирам.

А вот результаты другого исследования, относительно свежего. В 2017 году сотрудники Школы общественного здравоохранения при Университете штата Мичиган рассмотрели 27 смартфонов обычных старшеклассников и обнаружили в среднем по 17 тысяч бактерий на каждом аппарате. Были опознаны несколько штаммов стафилококков, бациллы, менее знаменитые ацинетобактеры, синегнойные палочки, нейссерия субфлавы и не только. Всего более 20 видов.

Бактерии, которые могут отравить и даже убить

Разумеется, научных работ на тему гигиены смартфонов далеко не три. Их значительно больше. Как и видов микробов, обнаруженных на гаджетах. Но притормозим хотя бы на нескольких, уже попавшихся. Посмотрим, к каким болезням они приводят.

Кишечная палочка. Научные работники регистрируют её на смартфонах с завидным постоянством. В целом это безобидные микроорганизмы. Во всяком случае, их штаммы E.Coli с младенчества живут в кишечнике каждого человека и даже приносят пользу. Однако у палочки есть очень опасные разновидности, которые могут вызвать острое отравление, судороги или даже смерть. Мирная E.Coli тоже, кстати, способна доставить неприятности, если из кишечника переберётся в другой орган человеческого организма.

Золотистый стафилококк. В случае с этим "приятелем" тоже всё зависит от штамма. Заражение одним может ограничиться парой прыщиков, а другой, например, устойчивый к метициллину, вызывает серьёзные поражения кожи. Также последний слабо реагирует на лекарства и чрезвычайно коварен, так как симптомы заболевания могут проявиться спустя несколько недель после заражения.

Синегнойная палочка. При попадании в организм вызывает воспаление тонкой кишки или цистит. Но не всегда. Чаще всего заставляет страдать людей с ослабленным иммунитетом. Именно поэтому нередко доставляет хлопоты пациентам в отделах интенсивной терапии. На смартфонах, само собой, тоже водится. Например, в исследовании нигерийских учёных, обследовавших 400 смартфонов, синегнойная палочка была одним из самым распространённых патогенов.

Правила, которые спасут тебя от туалетных бактерий

Ещё мы нашли научные "дела" на фекальные и коагулазные стафилококки, плесень и дрожжи, вызывающие дифтерию коринебактерии и не только. Однако это совсем не значит, что необходимо срочно выбросить заразный смартфон в окно. Учёные утверждают, что достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы отрезать колонизаторам телефона путь в ваш организм.

Первое, в чём сходятся специалисты Мичиганского и Колумбийского университетов, - перестаньте чатиться и играть, сидя на унитазе. Чтобы кишечная палочка добралась до смартфона, совсем не обязательно ронять его в чрево фаянсового трона. Достаточно просто активировать смыв, и мощные потоки воды распылят по всему туалету миллионы микрочастиц из унитаза. Кстати, если вы один или одна из немногих, кто не носит смартфон в уборную, и уверены, что остальные так же прилежны, то у нас плохие новости. Ещё в 2011 году в Лондоне опросили 2000 человек, из которых 800 признались, что регулярно восседают на унитазе с телефоном. А ведь наверняка кто-то просто соврал, уверяя социологов в обратном.

Второй шаг - отучитесь хватать чужие смартфоны без острой необходимости. Особенно если владелец простужен или гриппует. В обратную сторону, разумеется, это правило тоже работает - не давайте свой смартфон другим. Хотя бы из соображений гигиены.

Третье - главное. Не ленитесь протирать смартфон 40-процентным раствором спирта несколько раз в месяц. От себя добавим, спиртовыми процедурами особенно не стоит пренебрегать фанатам чехлов. Прошлогоднее исследование Initial Washroom Hygiene показало, что концентрация бактерий в пластиковых и силиконовых чехлах примерно в 7 раз выше, чем в туалете. Совсем беда, если у вас чехол кожаный - на них вообще в среднем собирается в 17 раз больше микробов.

Не стоит сильно переживать из-за бактерий на смартфоне ещё и потому, что организм каждого человека в принципе населён бактериями. Особенно руки. Собственно, часто на смартфонах находят именно те микроорганизмы, которые обитают у нас на руках. А это значит, что концентрация бактерий не настолько высока, чтобы мы сиюминутно заражались. И потом, далеко не каждая бактерия, попавшая в организм, укладывает нас на лопатки. Тот же стафилококк, по словам доцента кафедры эпидемиологии Мичиганского университета Эмили Мартин, не всегда вызывает заболевание.

Бактерии - ещё одна причина не давать детям смартфоны

В России гигиеной смартфонов учёные, судя по всему, интересуются слабо. Во всяком случае, заведующая лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Ирина Калмановна Рапопорт рассказала Лайфу, что в их учреждении исследования на эту тему не проводились. Однако она интересуется иностранными работами и поэтому не исключает, что телефон на самом деле может заразить человека. Но считает, что это маловероятно.

- Мы постоянно трогаем грязные поверхности вроде дверных ручек и поручней в общественном транспорте. Но при этом не заражаемся после каждой поездки в метро, поскольку соблюдаем элементарные нормы гигиены: регулярно моем руки, принимаем душ перед сном... Конечно, смартфон загрязнён, но инфекционной опасности, по-моему, он не представляет. Мы ведь его не облизываем и не грызём, - рассуждает Ирина Калмановна.

А вот родителям, чьи дети как раз-таки облизывают и грызут телефоны, чисткой устройств, по мнению учёного, пренебрегать не стоит. Также из слов эксперта стало понятно, что регулярно чистить телефон стоит вплоть до школьного возраста ребёнка. Если, конечно, у вашего чада уже есть собственный гаджет или вы часто даёте ему пользоваться своим.

- Когда ребёнок идёт в детский сад, он, как правило, часто болеет, поскольку антитела, которые могут противостоять инфекциям других детей, вырабатываются постепенно. В конце концов, ближе к подростковому возрасту иммунная система развивается, и организм становится устойчивым к наиболее распространённым бактериям и вирусам, - заключила Рапопорт.