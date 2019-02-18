Nar продемонстрировал высокий темп роста клиентской удовлетворенности

Благодаря высокому качеству услуг, предоставляемых Nar - самым молодым оператором мобильной связи в стране, уровень удовлетворенности клиентов растет быстрыми темпами. По результатам ряда исследований, проведенных независимыми исследовательскими компаниями, за последние 12 месяцев индекс лояльности клиентов Nar вырос на 45%. Таким образом, Nar продемонстрировал самые высокие темпы роста индекса удовлетворенности клиентов. В то же время за последний год уровень удовлетворенности услугами мобильного интернета вырос на 16%. По мнению абонентов, Nar является лидером в области мобильного интернета.

Повышение уровня лояльности клиентов стало возможным благодаря выгодным тарифам и ценам мобильного оператора, высокому качеству сетей 3G и 4G и качеству мобильного интернета. Отметим, что пакеты Full, которые включают в себя минуты для звонков по всей стране, внутрисетевые минуты, большое количество интернета и множество бонусов, считаются самыми выгодными пакетами на рынке мобильной связи Азербайджана. Впервые на рынке мобильной связи Азербайджана пользователи пакетов Full могут обменять свои минуты на мегабайты и мегабайты на минуты. Nar, известный тем, что уделяет большое внимание как регионам страны и столице, обеспечивает самую дешевую мобильную связь в регионах страны. Кроме того, Nar обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов с помощью личных кабинетов на сайте nar.az, а также на официальных страницах оператора в Facebook, Twitter и других социальных сетях. Высококачественные и ориентированные на клиента услуги Nar привели к увеличению уровня удовлетворенности и завоеванию лояльности абонентов.

Напомним, что по результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).