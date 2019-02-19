Найден способ зарядить iPhone XR в четыре раза быстрее, чем обычно
19 февраля 2019 02:01 191
iPhone XR зарядился от адаптера для MacBook с мощностью 30 ватт от 23% до 80% всего за 25 минут. Об этом сообщил пользователь Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Это в четыре раза быстрее, чем от обычного пятиваттного блока, который лежит в комплекте, и вдвое быстрее, чем от адаптера на 18 ватт.
Переживать за целостность смартфона не нужно. Он поддерживает стандарт USB Power Delivery и зарядку с мощностью в 30 ватт.
Можно использовать адаптер, что лежит в комплекте MacBook, а можно купить его отдельно. В обоих случаях также понадобится кабель Lightning / USB-C.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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