Вышел трейлер флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 - ВИДЕО

В Сети появился трейлер нового флагманского смартфона Mi 9 китайской компании Xiaomi. Ролик появился на YouTube-канале Sparrows News, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Топовое устройство должно быть представлено 20 февраля, в тот же день, когда Samsung проведет презентацию своей флагманской линейки Galaxy S10.

Также был опубликован ряд характеристик будущего гаджета. По официальным данным, соотношение экрана к корпусу телефона составит около 90,7% процентов. При этом известно, что у Mi 8 оно составляет 83,66%, а в Apple iPhone XS Max - 84,29%.

Телефон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и оснащен дисплеем Samsung HD AMOLED с разрешением Full HD + с водяной насечкой.

Xiaomi Mi 9 предположительно получит тройную основную камеру на задней панели с мощным объективом.

Модуль состоит из основной камеры с разрешением 48 мегапикселей и сенсором Sony IMX586, 12-мегапиксельного телеобъектива с 2-кратным оптическим зумом и 16-мегапиксельной ультраширокий линзы, с углом обзора 117° и поддержкой макросъемки 4 см.

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