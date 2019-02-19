Instagram работает над сервисом для сбора пожертвований - ФОТО
19 февраля 2019 19:10 157
Соцсеть Instagram ведет работу над новым сервисом для сбора пожертвований. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает The Verge, ссылаясь на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.
Подробностей о работе этой функции пока нет, но, скорее всего, речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на одну из благотворительных организаций.
При нажатии на него пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования.
Отмечается, что сервис может стать аналогом похожего инструмента в Facebook.
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