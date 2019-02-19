Компания Twitter усилила правила размещения рекламы политического характера в соцсети перед выборами в Европарламент. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

"Правила, которые сегодня (во вторник - ред.) также распространились на Индию и Австралию, означают, что рекламу, поддерживающую партию или кандидата, можно будет увидеть в нашем Центре прозрачности рекламы", - говорится в заявлении.

Согласно документу, в Центре прозрачности рекламы можно будет увидеть информацию по счетам, расходам на рекламу и количеству просмотров. Также будет показана информация по таргетированию рекламы с точки зрения демографических показателей. Эти данные будут в открытом доступе, вне зависимости от того, есть ли у человека аккаунт в Twitter.

Как сообщается, эти правила войдут в силу 1 марта, после чего прошедшие проверку рекламодатели смогут использовать соцсеть для размещения политической рекламы. Только проживающие в пределах ЕС рекламодатели смогут публиковать ее в Twitter.

В конце мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.