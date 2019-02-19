На презентации в Париже компания Huawei пообещала представить новые модели, которые "перепишут правила" на рынке Android-смартфонов. Презентация устройств намечена на 26 марта, сообщил производитель в официальном твиттере. Судя прикрепленному к записи видеоролику, один из вариантов P30 будет обладать высококлассным оптическим зумом, позволющим многократно приближать картинку без потери качества. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Место для анонса новинок было выбрано неслучайно. Прошлогодний флагман P20, оказавшиеся весьма успешным (читайте наш обзор), тоже представляли в столице Франции. Если новые модели покажут в конце марта, то Huawei вряд ли привезет что-то стоящее на выставку Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Как ожидается, компания представит как минимум две модели: P30 и P30 Pro. Их прямых конкурентов, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, Samsung анонсирует уже завтра, 20 февраля. P30 приписывают бескрайний дисплей с каплевидной "челкой" и разрешением 1080х2340 пикселей, 3,5-мм аудиовход для наушников, тройную основную камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев и функцию беспроводной зарядки.