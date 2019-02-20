До официального анонса Samsung Galaxy S10 остался всего один день, а блогеры, получившие в свое распоряжение смартфоны раньше покупателей под расписку о неразглашении, не смогли удержаться от соблазна рассказать о своих впечатлениях. В начале февраля видеоблогер Маркес Браунли опубликовал мини-обзор полноценных потребительских моделей Galaxy S10 и старшей Galaxy S10+. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Видеоролик был незамедлительно заблокирован YouTube по просьбе Samsung, но пользователи, успевшие посмотреть обзор, уже составили небольшое впечатление о новинке. Первое, на чем констатирует внимание автор, - это тонкие рамки вокруг экрана, необычная фронтальная камера Infinity O, врезанная прямо экран и тройной фотосенсор на тыльной части экрана со сверхширокоугольным объективом. Еще одна приятная особенность - сканер отпечатков пальцев, вмонтированный прямо в экран.

Последняя важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона - возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других гаджетов беспроводным путем. К примеру, Galaxy S10 может подзарядить новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds и даже iPhone XS.

Стоит также отметить, что среди владельцев новинки от Samsung оказались неуклюжие блогеры, которые успели разбить Samsung Galaxy S10 еще до официального анонса, не успев даже сделать обзор. К примеру, обозреватель гаджетов из Вьетнама умудрился случайно уронить неанонсированный смартфон, после чего выложил фото в Интернет.