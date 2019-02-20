В сеть утекло официально рекламное видео флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, которые еще не были представлены официально. Ролик демонстрирует главные особенности грядущих новинок, вроде врезанной в экран одинарной или двойной фронтальной камер, тройной тыльной камеры, ультразвукового сканера отпечатка пальцев и поддержкой беспроводной зарядки других гаджетов. Например, на видео засветились беспроводные наушники Galaxy Buds, которые также можно подзаряжать от смартфона без проводов, передает Day.Az со ссылкой на megaobzor.com.

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