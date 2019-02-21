Huawei пыталась украсть у Apple секретную информацию
21 февраля 2019 01:03 192
Huawei пыталась украсть у Apple технологию замера сердцебиения, что используется в Apple Watch. Об этом сообщает The Information, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Сотрудники китайской компании связывались с поставщиками компании из Купертино. Они просили предоставить ценные бумаги в обмен на крупные заказы.
Также электронный гигант пытался получить информацию через бывшего сотрудника Apple. Его приглашали на работу под видом заинтересованности в кадре. На деле же им была нужна только информация о датчике.
Сообщается, что такую технологию Huawei хотела установить в новые смарт-часы. Есть информация, что они и внешне будут похожи на Apple Watch.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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