Компания Xiaomi представила свой топовый смартфон Xiaomi Mi9 с экраном, занимающим 90,7 процентов площади передней панели. Гаджет имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и флагманские характеристики. Об этом пишет Android Authority.

Базируется устройство на мощнейшем Android-процессоре последнего поколения Snapdragon 855.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,4 дюйма. При этом экран защищен стеклом Gorilla Glass 6, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Сканер отпечатков пальцев у гаджета экранный, и работает на 25 процентов быстрее, нежели у предшественника.

Камера у смартфона тройная (48 + 12 + 16 МП). Поддерживается съемка 960 кадров в секунду.

Объем оперативной памяти у гаджета - от 6, 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ.

Стоимость новинки будет стартовать от 445 долларов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

