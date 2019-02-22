Samsung решила главную проблему своих смартфонов
22 февраля 2019 05:35 138
Вместе с обратной беспроводной зарядкой и "Инстаграмом", интегрированным в приложение камеры, пользователей ждут и другие приятные пасхалки.
В Galaxy S10 Samsung позволила переназначить кнопку Bixby. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Пользователь сможет выбрать любое другое приложение, которое будет включаться при одном или двух нажатиях на кнопку голосового помощника. Ранее эта проблема решалась только с помощью стороннего софта.
Напомним, Samsung представила три смартфона серии Galaxy S10: это 5,8-дюймовый S10E, 6,1-дюймовый S10 и 6,5-дюймовый S10+. Они интересны в первую очередь "дырявыми" экранами и обратной беспроводной зарядкой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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