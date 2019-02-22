Они тоже хранятся в кейсе, но также поддерживают беспроводную зарядку и голосового помощника.

Samsung показала "убийц" Apple AirPods - Galaxy Buds - на презентации в Сан-Франциско, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Они также представляют собой полностью беспроводные наушники (True Wireless) с кейсом. Особенность - поддержка стандарта Qi, чтобы заряжаться беспроводным путём от Galaxy S10.

Аккумулятор позволит аксессуарам работать без подзарядки шесть часов в режиме воспроизведения музыки и пять часов в режиме звонков. Также в них есть поддержка голосового помощника Bixby. Ассистент поддерживает английский, немецкий, испанский и итальянский языки.

Наушники будут доступны в трёх цветах: чёрном, белом и жёлтом. Стоимость Galaxy Buds составит 129 долларов, в продажу они поступят 8 марта.