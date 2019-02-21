Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подала жалобу в министерство торговли США на французскую компанию Arianespace, обвинив ее в недобросовестной конкуренции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета L'Eco.

По мнению SpaceX, стоимость космических запусков Arianespace производится по искусственно заниженным ценам благодаря субсидиям от французского правительства и Европейского союза. Американская компания напомнила, что в 1998-2012 годах Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило Arianespace €13,2 млрд. Кроме того, французская компания сэкономила на развитии инфраструктуры космодрома Куру во Французской Гвиане, который также получает регулярные субсидии от государства.

"Необходимо соглашение, которое бы гарантировало, что Arianespace не будет получать преференции, а страны ЕС не будут таким образом ограничивать неевропейских поставщиков в правах", - говорится в обращении. У американских властей SpaceX попросила для устранения этих проблем использовать переговоры о торговых пошлинах с Евросоюзом.

Газета в свою очередь написала, что своим положением SpaceX во многом обязана американским государственным контрактам на космические запуски, на которые приходится до 75% от общего портфеля заказов компании. Доля контрактов Arianespace с Еврокомиссией, ЕКА и космическими агентствами разных стран составляет только около 30%. При этом бюджет космической программы NASA превышает $21 млрд и является по сути крупнейшим в отрасли, в то время как ЕКА планирует потратить в 2019 году только €5,7 млрд (около $6,5 млрд).

Президент Национального центра космических исследований (CNES) Франции Жан-Ив Ле Галль заявил, что SpaceX пользуется протекционистским режимом в США.

"Так называемый закон "Покупай американское" запрещает любому американскому оператору использовать иностранные ракеты, если более 51% комплектующих его спутника американские", - уточнил он.