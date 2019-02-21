Корейская компания не собирается упускать из виду общемировые тренды и планирует представить в Женеве некий концептуальный проект с электрической силовой установкой. Однако, Kia в рамках проекта уделяет внимание в основном эмоциям, а не цифрам.

Производитель опубликовал единственный тизер прототипа, не сказав пока ни слова о его технических характеристиках. Зато вице-президент европейского подразделения Kia по дизайну Грегори Гийом уже успел рассыпаться в комплиментах внешней стороне безымянного проекта.

По его словам, автомобильный дизайн - это именно то, что заставляет сердце биться сильнее, и дизайнеры Kia не считают, что нужно менять стилистическую концепцию вслед за сменой силовой установки с бензиновой на электрическую. Стилист назвал концепт "визуальным воплощением намерений Kia двигаться вперед в захватывающем мире электрификации" и пообещал любому водителю, что у того зашевелятся волосы на голове за рулем этого электромобиля.

Соответственно, можно предположить, что Kia собирается презентовать некий "зеленый" спорткар. Косвенно это подтверждают и некоторые детали внешности концепта, которые удается разглядеть на тизере - например, рельефный капот, широкие колесные арки и компактные видеокамеры вместо боковых зеркал.

При этом наиболее броской чертой экстерьера прототипа, судя по всему, должна стать головная оптика с эффектной окантовкой, которую уже сравнивают с солнцезащитными очками. Как бы там ни было, до полного рассекречивания концепта - а вместе с ним, очевидно, и намерений Kia по электрификации своего модельного ряда - ждать осталось около двух недель. Дебютирует прототип в начале марта на международном автосалоне в Женеве.