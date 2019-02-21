Компания Huawei анонсировала мобильный фотопринтер Pocket Photo Printer, подключающийся к смартфону по Bluetooth. Аппарат работает по бесчернильной технологии печати ZINK, которая была придумана Polaroid еще в 1990-х. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Вместо чернил устройство использует специальную фотобумагу с защитным полимерным покрытием, под которым находятся голубые, желтые и пурпурные кристаллы красителей. "Карманный" принтер окрашивает изначально бесцветные кристаллы, воздействуя на них теплом, для мгновенной распечатки полноцветных клейких фотографий. Получившиеся снимки размером 5х7,6 см на самоклеящейся основе можно использовать в качестве стикеров и приклеивать их на любую ровную поверхность.

Заряда батареи (500 мАч) хватит на печать 23-х стикеров, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании. Благодаря функции Huawei Share можно выбрать фотостикер из галереи смартфона и отправить его на печать за пару нажатий. Помимо обычных снимков, на Pocket Photo Printer можно распечатывать фото, "оживающие" при наведении камеры смартфона, а также визитки и другие документы.

Габариты устройства - 120х80х22,3 мм, вес - 195 граммов. Воспроизводить принтеры могут 16,7 миллиона оттенков. Рабочая температура - в пределах +5-40 °С.