Производитель компьютеров и мобильных устройств Lenovo Group обнародовал квартальные результаты, которые оказались выше ожиданий рынка. Это способствовало 11-процентному росту котировок китайской компании до самого высокого значения за три года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, сообщает Reuters.

Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года (завершились 31 декабря) составила $478 миллионов против убытка в $222 миллиона годом ранее, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила $4,01 против убытка в $1,99 в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в отчетном периоде достигла $39,328 миллиарда, что на 13% выше, чем годом ранее.

В октябре-декабре 2018 года чистая прибыль Lenovo составила $233 млн, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток в $289 млн. Денежные потери были связаны с налоговой реформой в США, которая привела к большим разовым расходам у китайского вендора. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали прибыль Lenovo на уровне $207 млн. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила $1,92 против убытка в $2,53 в аналогичном периоде годом ранее.

Выручка Lenovo по итогам последних трех месяцев 2018 года достигла $14,04 млрд, увеличившись на 8,5% в годовом исчислении. Продажи в подразделении по выпуску компьютеров за это время повысились на 12% и составили рекордные $10,7 млрд.

Lenovo отметила, что квартальная выручка стала рекордной за последние четыре года, и при этом это уже шестой подряд квартал для компании, года выручка растет в годовом исчислении.

По данным Gartner за четвертую четверть 2018 года, Lenovo заняла первое место по отгрузкам персональных компьютеров в мире. Объем всего рынка ПК сократился на 4,3% в октябре-декабре 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го. На лидирующую тройку - Lenovo, HP Inc. и Dell - пришлось 63% поставок десктопов и ноутбуков.

Телефонное подразделение Lenovo по итогам последних трех месяцев 2018 года зарегистрировало первую прибыль (составила $3 млн) с момента покупки производителя смартфонов Motorola за $2,9 млрд в 2014 году. Однако выручка этого бизнеса сократилась на 20%, что в Lenovo объяснили неудачной реализацией стратегии, предполагающей сосредоточенность на ключевых рынках.

В октябре-декабре 2018 года серверное подразделение Lenovo получило убытки в размере $55 млн против $86 млн убытков годом ранее. Выручка в этом бизнесе подскочила на 31%.

Генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин в разговоре с Reuters сообщил, что Lenovo будет делать акцент на рынок премиального оборудования. Также топ-менеджер коснулся проблемы торговой войны между США и Китаем.

"Конечно же, мы не хотим дальнейшей войны и политической напряженности. Если они сохранятся, то коснутся каждого, а не только нас. Они затронут каждую международную корпорацию." - заявил Юаньцин.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/115156