Найден способ обойти новую защиту в WhatsApp
Владельцы iPhone нашли способ обойти новую систему безопасности в WhatsApp. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщил пользователь Reddit под ником u/de_X_ter.
Новая система защиты данных в мессенджере требует от юзеров для входа в приложение отпечаток пальца или изображение лица. Пользователи iPhone смогли преодолеть эту меру с помощью функции "поделиться" устройства Apple, которая и позволяет открыть WhatsApp.
Отмечается, что для обхода системы безопасности необходимо заранее выставить в настройках устройства не "моментальную" скорость блокировки экрана.
Уязвимость подтвердил Reuters, приведя комментарий представителя WhatsApp. "Мы знаем об этой проблеме, и она будет исправлена в ближайшее время. В то же время мы рекомендуем, чтобы люди установили опцию блокировки экрана "немедленно"", - заявил сотрудник компании по электронной почте.
В январе стало известно о способе, который позволил прочитать удаленные сообщения в WhatsApp. Как оказалось, узнать содержание исчезнувшего из переписки письма возможно, если удалить мессенджер с устройства и затем установить его снова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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