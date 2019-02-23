Apple удержала второе место по продажам смартфонов и доле рынка, но зафиксировала самое большое снижение спроса на мобильные устройства

Apple зафиксировала самое большое снижение продаж iPhone в конце 2018 года. Об этом сообщает Gartner, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В четвёртом квартале 2018 года компания продала 4,5 миллиона iPhone. Это на 8,5 миллиона меньше, чем было за аналогичный период в 2017 году.

Компания сохранила второе место по доле рынка, но показатель у неё снизился с 17,9% до 15,8%. Huawei, идущий на третьем месте, отстаёт всего на 1% (14,8%).

Gartner видит две причины снижения спроса на смартфоны Apple: падение спроса на iPhone в Китае и интерес пользователей к более старым моделям.

Лидером остаётся Samsung. Доля рынка компании снизилась на 0,9%. Корейцы продали 70,8 миллиона смартфонов за обозначенный период.

Четвёртое и пятое место занимают OPPO и Xiaomi соответственно. И доля рынка в 37,5% приходится на смартфоны других брендов.

Ранее Apple перестала быть самой инновационной компанией в мире. В этом рейтинге она опустилась с 1-го на 17-е место.