Зафиксировано рекордное снижение продаж iPhone
Apple удержала второе место по продажам смартфонов и доле рынка, но зафиксировала самое большое снижение спроса на мобильные устройства
Apple зафиксировала самое большое снижение продаж iPhone в конце 2018 года. Об этом сообщает Gartner, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В четвёртом квартале 2018 года компания продала 4,5 миллиона iPhone. Это на 8,5 миллиона меньше, чем было за аналогичный период в 2017 году.
Компания сохранила второе место по доле рынка, но показатель у неё снизился с 17,9% до 15,8%. Huawei, идущий на третьем месте, отстаёт всего на 1% (14,8%).
Gartner видит две причины снижения спроса на смартфоны Apple: падение спроса на iPhone в Китае и интерес пользователей к более старым моделям.
Лидером остаётся Samsung. Доля рынка компании снизилась на 0,9%. Корейцы продали 70,8 миллиона смартфонов за обозначенный период.
Четвёртое и пятое место занимают OPPO и Xiaomi соответственно. И доля рынка в 37,5% приходится на смартфоны других брендов.
Ранее Apple перестала быть самой инновационной компанией в мире. В этом рейтинге она опустилась с 1-го на 17-е место.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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