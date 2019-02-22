Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 09:04 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Тунисе. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании, Румынии и Чехии.