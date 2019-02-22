В работе Facebook произошел сбой
22 февраля 2019 19:26 118
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 09:04 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Тунисе. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании, Румынии и Чехии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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