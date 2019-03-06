Известный на весь мир своими неприлично быстрыми и мощными автомобилями французский автопроизводитель Bugatti создал новое нечто. У флагмана нет обыкновения понижать ставку и в этот раз его новое детище вкупе со своей ну ужасно неприличной мощностью и скоростью теперь и стоит таких бешеных денег, что аж глаза слезятся.

Элегантное название автомобиля La Voiture Noire в переводе с французского означает "Черный автомобиль". Это современное воплощение культовой модели 30-х годов 57 CS Atlantic, которая была выпущена всего лишь в четырех экземплярах, три из которых сохранились до наших дней в частных коллекциях, а четвертый был утрачен в годы Второй мировой войны. Именно тот потерянный Атлантик принадлежал Жану Бугатти и именно он носил имя La Voiture Noire.

А что нового?

Технически это тот же Bugatti Chiron с восьмилитровым W16 мощностью 1500 л.с. Кузов уникально переработан по последнему писку технологий аэродинамики и автомоды. Аркообразная решетка радиатора так же осталась на месте, неся не только технический смысл, но и служа визитной карточкой флагмана. Правда, компания пока не публикует фото салона. Ходят слухи о том, что он будет даже богаче, чем салон эксклюзивного и почти серийного Bugatti Divo, фото которого приведены ниже.





"Что можно считать отличной работой, если не La Voiture Noire?"

Дизайнер автомобиля Этьенн Саломэ не скрывает гордости за труд рук своих. "Что можно считать отличной работой, если не La Voiture Noire?", - говорит он. И он прав. Автомобиль выглядит действительно очень эффектно, красиво, в меру строго и спортивно. Это ли не назвать отличной работой?

Почти 17 лимонов!

Счастливым обладателем гиперкара, а по совместительству и его заказчиком стал 81-летний коллекционер и (если верить слухам) бывший глава Volkswagen - Фердинанд Пьех. Автомобиль обошелся мсье Пьеху в баснословные 16,7 миллиона евро!

Минутка истории

У личного автомобиля Жана Бугатти (который стал музой для La Voiture Noire) еще и удивительная история. В годы второй мировой, когда немецкие войска оккупировали Эльзас, в котором базировалась компания Bugatti, купе с перебитыми номерами шасси было отправлено в Бордо. Но автомобиль потеряли и с тех пор машину долго и безуспешно искали, но так до сих пор и не нашли. Что-то подсказывает, что найдись этот автомобиль в наши дни, то его стоимость может в разы превысить стоимость самого La Voiture Noire.

Гасан Рза

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