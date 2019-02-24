Apple вылетела из топ-15 самых инновационных компаний
Авторитетный журнал составил ежегодный список самых инновационных компаний. Производитель электроники не удержал позицию лидера.
Журнал Fast Company опубликовал ежегодный рейтинг из 50 самых инновационных компаний. В списке на 2019 год Apple опустилась с 1-го места на 17-е, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.
На первом месте оказался китайский сервис Meituan Dianping. С его помощью также можно подыскивать рестораны, заказывать еду на дом и бронировать отели.
Второе место занял аналог Uber из Юго-Восточной Азии - сервис для онлайн-заказов такси Grab. На третьем месте расположилась Национальная баскетбольная лига США. Также в топ-10 вошли Walt Disney, Stitch Fix, Sweetgreen, Apeel Sciences, Square, Oatly и Twitch. Apple заняла 17-е место.
В прошлом году производитель электроники оказался лидером рейтинга. По мнению журнала, тогда Apple добилась серьёзного прогресса, выпустив наушники AirPods, часы Apple Watch Series 3, технологию дополненной реальности ARKit и iPhone X.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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