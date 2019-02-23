Китайский производитель электроники Huawei анонсировал компактный фотопринтер, рассчитанный на использование совместно со смартфоном. Девайс основан на бесчернильной печати ZINK, которую разработали инженеры компании Polaroid еще в девяностых годах прошлого столетия, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Суть технологии ZINK заключается в применении специальной бумаги, внутри которой заключены несколько слоев особого вещества с кристаллической структурой. Под действием высокой температуры вещество переходит в аморфное состояние и окрашивает бумагу.

Принтер Pocket Photo Printer от Huawei способен подключаться к смартфону по беспроводному протоколу Bluetooth и печатать небольшие фотографии размером два на три дюйма (пять на семь с половиной сантиметров).

В лотке принтера умещаются десять отпечатков, которые, благодаря клейкому слою, можно использовать в качестве стикеров. Объема аккумуляторной батареи устройства (500 мАч) хватает на печать двадцати трех фотографий.

В Huawei уверены, что принтер придется по вкусу любителям мобильной фотографии, а также всем поклонникам интересных гаджетов.