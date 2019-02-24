Xiaomi представила первый смартфон с поддержкой 5G - ФОТО
24 февраля 2019 19:27 206
Xiaomi официально представила свой первый безрамочный слайдер Mi Mix 3 с поддержкой 5G.
Китайская компания рассказала о новинке в Барселоне в преддверии ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2019, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Mi Mix 3 с модемом Qualcomm X50 и платформой Qualcomm Snapdragon 85 можно будет приобрести уже в мае по начальной цене 599 евро.
Представители компании заявили, что скорость скачивания файлов на новом смартфоне превысит два гигабита в секунду. Смартфон Mi Mix 3 оборудован 6,39-дюймовым AMOLED-экраном и двойной задней камерой по 12 мегапикселей, а также двойной фронтальной камерой по два и 24 мегапикселя. Новинка оснащена аккумулятором на 3,8 тысячи mAh.
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