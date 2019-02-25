Новый LG G8 ThinQ с необычной разблокировкой
LG на выставке MWC представила флагман G8 ThinQ.
Внешне смартфон не удивляет. Задняя панель как у LG V30+ или G6: двойная камера с горизонтально расположенными сенсорами, под ней сканер отпечатка. Спереди безрамочный 6,1-дюймовый экран и маленькая "чёлка". LG G8 ThinQ будет доступен в трёх цветах: красном, синем и чёрном.
Он работает на процессоре Snapdragon 855, ёмкость оперативной памяти - 6 ГБ, объём аккумулятора - 3500 мАч. На нижнем торце расположены USB-C и разъём для наушников. Смартфон оснащён двойной камерой на 16+12 МП, второй модуль - ультраширокий.
Особенность смартфона - наличие ToF-сенсора на передней панели. С ним пользователю доступна разблокировка по лицу или руке, вторая технология называется Hand ID. За счёт этого же сенсора смартфон поддерживает способ бесконтактного управления: в этом режиме он реагирует на жесты рук. Также он получил технологию Crystal Sound OLED, благодаря которой флагман воспроизводит звук с помощью экрана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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