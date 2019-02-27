В Android-смартфонах нашли вирус, расходующий интернет-трафик и заряд
Вредоносное программное обеспечение используется для накрутки просмотров на рекламных баннерах.
Специалисты компании Moat в ОС Android обнаружили вирус, расходующий интернет-трафик и заряд батареи, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Вредоносное программное обеспечение обнаружено в популярных приложениях, вроде Draw Clash of Clans, Perfect365 и Touch 'n' Beat - Cinema. Оно используется для накрутки просмотров рекламы. После его установки смартфон начинает быстро садиться, перегреваться и медленно работать. Обычному пользователю обнаружить вирус невозможно.
Он показывает скрытую рекламу, расходуя до 10 Гб трафика ежемесячно. Заряд аккумулятора расходуется, даже когда приложения выключены.
В конце прошлого года эксперты Sophos обнаружили вирус и в приложениях из Google Play, тоже накручивающий просмотры на рекламных баннерах. Он аналогично расходует много энергии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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