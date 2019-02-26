Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, пережил непонятный сбой перед вторым включением двигателей. Аппарат не поврежден, но его статус пока не известен. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает официальный микроблог проекта.

"Во время подготовки к маневру, бортовой компьютер "Берешита" неожиданно перезагрузился, поэтому включение двигателей было автоматически отменено. Инженеры анализируют ситуацию, однако пока все бортовые работают нормально", - сообщила команда SpaceIL.

Израильский аппарат "Берешит" был успешно выведен в космос в минувший четверг на борту ракеты Falcon 9. Изначально он создавался для участия в нашумевшем конкурсе Lunar XPrize, в рамках которого частные любители космонавтики должны были создать полноценный луноход и отправить его на спутницу Земли.

Строго говоря, израильские разработчики схитрили, и создали не луноход, а "лунопрыг" - робот, который коснется Луны в одной точке, оттолкнется от нее и пролетит 500 метров. После этого он получит фотографии спутницы Земли, снимет ее на камеру и отправит полученные данные назад. Как надеются израильские ученые, успех их проекта сделает исследования других миров более популярным видом "хобби", чем они являются сегодня.

"Берешиту" не удалось победить в Lunar XPrize, так как конкурс был отменен почти год назад из-за того, что ни одна из участвовавших в нем команд так и не успела подготовиться к запуску до конца 2018 года. Несмотря на потерю главного "спонсора", SpaceIL удалось найти других инвесторов и отправить свой аппарат в околоземное пространство на прошлой неделе.

Там он проведет примерно 2,5 месяца, постепенно повышая свою орбиту. Первый подобный маневр был проведен на выходных, когда зонд впервые включил свой главный двигатель и на практике доказал, что он способен работать.

Второй маневр израильские инженеры планировали провести сегодня, однако перед включением двигателя электроника зонда зафиксировала непонятный сбой в работе бортового компьютера и экстренно отключила их.

Если все проблемы на борту "Берешита" будут решены, он достигнет Луны примерно во второй половине апреля, после чего совершит посадку в Море Ясности, неподалеку от места посадки "Луны-21" и "Аполлона-17", и проработает на поверхности спутницы Земли примерно два дня.

Столь короткие сроки работы связаны с тем, что у "Берешита" нет тепловой защиты и систем охлаждения, и электроника "лунопрыга", скорее всего, выйдет из строя из-за его перегрева через несколько земных суток.

За это время, как надеются израильские ученые, их детище успеет провести серию замеров магнитного поля Луны при помощи вполне "взрослого" научного прибора, созданного физиками из Института имени Вейцмана в Реховоте.

Если эта затея будет реализована, то "Берешит" станет не только первым частным космическим аппаратом на Луне, но и установит первый частный научный прибор на поверхность спутницы Земли.