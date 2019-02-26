Графен однажды поможет помочь привести в движение космические корабли, сообщило информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайских ученых.

Традиционные космические аппараты приводятся в действие химическим топливом. Расстояние, которое они могут преодолеть, ограничено количеством топлива на борту, что существенно сокращает полезную нагрузку современных ракет и космических кораблей.

Графен - это двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом, соединенных в гексагональную решетку. Это один из самых прочных и самых тонких из известных материалов, который хорошо проводит тепло и электричество.

Графен и свет звезд во Вселенной могут обеспечить почти неисчерпаемую энергию для будущих космических кораблей, заявляют в Китайском исследовательском институте ракетной техники.

Ученые в США, Европе и Японии разрабатывают космические корабли с солнечными парусами, изготовленными из полиамидной пленки, но созданная таким образом тяга считается относительно слабой. Китайские исследователи разрабатывают паруса из графена, который может выдерживать температуру свыше 800 градусов по Цельсию.

Предыдущее исследование, проведенное профессором Нанькайского университета в Тяньцзине Чэнь Юншэном, показало, что графен может приводиться в действие различными источниками света, включая солнечный свет. При этом в условиях вакуума в космическом пространстве создаваемая им тяга в 1 тыс. раз выше, чем у полиамидной пленки.

"Синьхуа", однако, отмечает, что для превращения теории в пригодную для использования технологию для космических аппаратов необходимы многочисленные исследования и проверки.