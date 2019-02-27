В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Akket.
Таким образом, пользователей WhatsApp невозможно будет добавить в какую-либо группу без их согласия. По умолчанию пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто числится в списке контактов, а предложения от всех остальных будут сразу же блокироваться. Кроме того, в мессенджере даже не будут появляться подобные уведомления.
Отмечается, что данная функция появилась в последней тестовой версии WhatsApp, и вскоре ее появление ожидается в обновленной версии мессенджера.
Ранее сообщалось, что WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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