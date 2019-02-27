Аналитики компании в области кибербезопасности Digital Shadows обнаружили в даркнете вакансию одной из киберпреступных оКиберпреступные группировки нуждаются в кадрах не меньше, чем их "белые" собратья. В даркнете можно найти вакансии для IT-специалистов в области системного администрирования, тестирования и программирования, которые не против зарабатывать не совсем законной, а вернее совсем незаконной деятельностью. Ведь речь идет об очень хороших деньгах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает AIN.UA.

рганизаций. IT-специалисту, готовому сотрудничать с кибергруппировкой, обещают платить до $64 000 в месяц с возможностью повышения зарплаты до $90 000 в месяц через два года сотрудничества. Таким образом, лояльный айтишник в составе кибергруппировки может зарабатывать $1,08 млн в год. А кандидаты со знанием китайского, арабского или немецкого могут прибавить еще 5% к этой зарплате.

Также в отчете Digital Shadows сообщается, что за помощь в вымогательстве денег у высокопоставленных лиц (глав компаний, юристов и врачей) киберпгруппировки предлагают зарплату до $30 000 в месяц ($360 000 в год).

Есть предложения и для тех, кто хочет работать "на себя". Всего за $10 любой желающий может купить в даркнете методичку по вымогательству, а также похищенные учетные данные, конфиденциальную документацию, доступ к сайтам и сетям и т.п. Например, в одной из методичек описывается, как завязать отношения в интернете с женатым мужчиной, а потом шантажировать его. Составитель пособия утверждает, что это одна из простейших схем для новичков, которая может приносить $300-500 с жертвы.

Есть и более содержательные методички для вымогателей. которые можно купить от 5 биткоинов. Одна из таких методичек содержит 200 страниц "обучающего материала".