Американская корпорация Boeing представила проект военного беспилотного летательного аппарата, который предназначен для выполнения заданий вместе с другими самолётами.

Проект под названием "Система объединения воздушных сил" (Airpower Teaming System) представили на авиашоу в Австралии. Как заявляет Boeing, работы велись совместно с Правительством Австралии, что стало первым подобным опытом сотрудничества в данной области, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Предполагается, что БПЛА будет дополнять и расширять военно-воздушные операции за счёт "умного объединения с военными самолётами". Вместе с тем в компании отмечают, что аппарат может "быстро реконфигурироваться и выполнять разные виды миссий".

О технических характеристиках беспилотника известно мало. Сообщается, что 11,4-метровый аппарат сможет действовать как истребитель на дальности более 3700 км. На нём установят комплекс оборудования для разведки, средства радиоэлектронной борьбы. О вооружении, которое может быть размещено на борту аппарата, в корпорации не информируют.

Также БПЛА сможет "применять искусственный интеллект, чтобы летать самостоятельно или в поддержку пилотируемых самолётов, сохраняя безопасное расстояние". Первый полёт аппарата запланирован на 2020 год.

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