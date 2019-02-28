Найден способ украсть файлы с устройств на Android
Уязвимости в бесплатной программе SHAREit, предназначенной для передачи файлов между устройствами на Android, позволяли злоумышленникам незаметно красть данные пользователей. Бреши обнаружили сотрудники организации Redforce, они подробно описали их в блоге компании, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Хакеры использовали для взлома Wi-Fi-сети общего пользования. Подключение к беспроводному интернету было необходимо пользователям для работы с программой.
В общей сети преступники сканировали порты, связанные с сервером приложения SHAREit. Уязвимости позволяли злоумышленникам загрузить на свои устройства любые данные и файлы с гаджета жертвы.
Сообщается, что бреши были обнаружены более года назад. Из-за опасностей, которые они несли для пользователей, сотрудники SHAREit не торопились обнародовать находки. В 2018 году разработчики приложения ликвидировали проблемы, однако не выпустили новую исправленную версию программы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Boeing показала концепт военного беспилотника - ВИДЕО
IT-специалистам в даркнете предлагают миллионы - ФОТО
В WhatsApp появится новая функция
Популярные приложения для iPhone уличили в сборе данных
Facebook отказалась рекламировать телефоны
В Android-смартфонах нашли вирус, расходующий интернет-трафик и заряд
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında ucuzlaşma var
Maşın su kanalına düşüb, 1 nəfər xəsarət alıb
Петр Порошенко назначил нового посла в Азербайджане
Аятолла Хаменеи сделал заявление по оккупированному Карабаху
Военный министр Давид Тоноян и его потешные солдатики
Антиазербайджанским силам не удалось поссорить Баку и Тбилиси
Более 1300 азербайджанских студентов сменили свой вуз
Парадзюдоисты 29 стран заявились на бакинский Гран-при
Поместье Майкла Джексона подешевело на 70%
Azərbaycanda nə qədər Türkiyə vətəndaşı yaşayır?
-
27 Фев. 15:30 9 341
-
27 Фев. 12:56 8 689
-
27 Фев. 18:30 6 925
-
27 Фев. 10:05 6 906
-
27 Фев. 10:21 5 053