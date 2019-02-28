Социальная сеть Facebook в скором времени позволит пользователям удалять историю собственных онлайн просмотров.

Об этом, со ссылкой на финансового директора Facebook Дэвида Вехнера, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Facebook " в этом году представит инструмент, который позволит пользователям очищать историю просмотров, что повлияет на способность компании таргетировать рекламу", - говорится в материале.

Reuters добавляет, что впервые о планах разработать продукт "Очистить историю" Facebook заявил еще в прошлом году, но технические сложности отложили его введение.

Ранее мы писали, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.