Facebook предоставит пользователям новую возможность
Социальная сеть Facebook в скором времени позволит пользователям удалять историю собственных онлайн просмотров.
Об этом, со ссылкой на финансового директора Facebook Дэвида Вехнера, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Facebook " в этом году представит инструмент, который позволит пользователям очищать историю просмотров, что повлияет на способность компании таргетировать рекламу", - говорится в материале.
Reuters добавляет, что впервые о планах разработать продукт "Очистить историю" Facebook заявил еще в прошлом году, но технические сложности отложили его введение.
Ранее мы писали, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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