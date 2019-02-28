Компания Samsung объявила о поступлении в серийное производство eUFS-чипа памяти емкостью 512 гигабайт. Именно такая микросхема на базе стандарта Universal Flash Storage 3.0 (UFS) установлена в складной смартфон Galaxy Fold, который был представлен на прошлой неделе, а в продажу поступит к 26 апреля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

У новинки последовательная скорость чтения данных достигает 2100 мегабайт в секунду, записи - 410 Мбайт/с. Даже чип с UFS 2.1, вышедший в январе, наполовину медленнее версии с 3.0. В теории, утверждают в компании, новая eUFS-память позволит передать фильм в качестве Full HD со смартфона на компьютер всего за 3 секунды.

В Samsung говорят, что их новая разработка в 20 раз быстрее, чем стандартная microSD-карта, и до 4-х раз быстрее, чем твердотельный накопитель с интерфейсом SATA (правда, в отношении последовательной скорости записи и производительности при случайном чтении/записи новая микросхема все же немного уступает SATA SDD). Как бы то ни было, eUFS-память даст будущим устройствам Samsung, включая Galaxy Fold, небывалую производительность - на уровне современных ноутбуков с самыми быстрыми SSD-накопителями.

Модели с объемами памяти 512 и 128 ГБ выйдут в этом месяце. Варианты на 256 ГБ и 1 терабайт начнут производить во второй половине года.