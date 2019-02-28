Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube
28 февраля 2019 21:07 106
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сбой произошел в четверг около 18:58 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (69%), у 22% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube, еще 8% не могут войти в свои аккаунты.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!