Список рекомендаций, которые способны защитить смартфон от приложений, шпионящих за пользователем, составили эксперты Роскачества, как передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

По мнению специалистов, пользователям стоит достаточно внимательно относиться к запросам от приложений о предоставлении доступа к камере, микрофону, контактам, фото и геолокации. Предоставленные программам разрешения можно проверить в любой момент. Для этого необходимо просто зайти в настройки устройства и проанализировать разрешенные доступы.

Помимо прочего, если вы не хотите, чтобы вас прослушивали, стоит ограничить доступ мессенджеров к микрофону и не использовать аудиосообщения. Но есть и менее радикальный способ - не использовать голосовые команды для выполнения функций различных приложений, так как они "слушают" и анализируют всю поступающую информацию.

Эксперты Роскачества рекомендуют всем без исключения ставить в смартфон приложения только из официальных магазинов и своевременно обновлять операционную систему устройства.

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