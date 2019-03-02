Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что тревожит его больше всего после отправки на МКС первого пилотируемого корабля Crew Dragon с манекеном персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли на борту. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, наибольшую тревогу у него вызывает стыковка с МКС и и возвращение корабля на землю.

"Раньше мы приближались к космической станции и "рука" "захватывала" и притягивала Dragon 1. В этом случае корабль подлетит к космической станции и пристыкуется сам. Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали. И возвращение (корабля)", - отметил Маск в ходе пресс-конференции.

Данная миссия, получившая название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме.

В дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.